Griezmann est très attendu contre le Barça

681 minutes sans marquer contre Barcelone… La statistique a de quoi faire grincer des dents Antoine Griezmann. Et pour cause, les Blaugrana se déplacent au Wanda Metropolitana ce samedi pour le compte de la 13e journée de Liga. Pour l’attaquant international tricolore, c’est évidemment le moment rêvé pour mettre fin à cette trop longue série face à un club qu’il a bien failli rejoindre l’été dernier.

Car ce qui pimente un peu plus encore ce duel à venir, c’est justement la bagarre intense qui s’est jouée dans les coulisses l’été dernier. Le Barça pensait avoir gain de cause de longue date mais Grizzi a finalement prolongé à l’Atlético qui lui avait fait un pont d’or afin de le convaincre. Certes, le Tricolore a souvent mis en avant les arguments (et la présence) de Diego Simeone pour justifier son choix mais le fait de passer dans l’ombre de Messi aurait également beaucoup pesé.

Il n’en reste pas moins que pour « manger à la table » des Messi et Ronaldo comme l’avait dit Griezmann, il convient de savoir leur tenir tête sur le terrain. Cette affiche au sommet de la Liga représente donc une occasion parfaite pour le leader des Matelassiers de prouver qu’il a bien l’étoffe des plus grands.