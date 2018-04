FC Barcelone : Valverde s'y prend-il mal avec Messi ?

Il y a encore une semaine, Ernesto Valverde vivait la saison parfaite sur le banc d’un FC Barcelone qui, loin de subir le contrecoup annoncé du départ de Neymar pour le PSG, restait en course pour un triplé Ligue des champions-Liga-Coupe du Roi. Avant que l’impensable ne survienne du côté de Rome et du Stadio Olimpico, où son équipe méconnaissable a trouvé le moyen de dilapider l’avantage de trois buts, construit à l’aller (4-1), pour subir le plus cuisant échec de son histoire européenne (3-0).

Une énorme contre-performance, dont la responsabilité a été attribuée en grande partie au coach catalan, coupable pour de très nombreux observateurs d’avoir opéré un coaching beaucoup trop tardif, alors que la faillite évidente de ses joueurs avait sauté aux yeux de tous. Et si le titre de Champion d’Espagne semble acquis avec une avance sur l’Atletico Madrid de onze points et six journées encore à jouer, la position et l’autorité de Valverde sont sévèrement entamées à l’approche notamment de la finale de la Coupe du Roi samedi, à Madrid, face au FC Séville (21h30), quatre jours après un déplacement au Celta Vigo en championnat ce mardi (21h).

Zizou, lui, a réussi

On n’ose imaginer les conséquences d’un échec face aux coéquipiers de Wissam Ben Yedder. En attendant, et alors que Valverde aurait eu à subir, selon la presse espagnole, les reproches de Lionel Messi en personne dès le retour au vestiaire à Rome, l’ancien entraîneur de l’Athletic Bilbao pourrait ne pas avoir eu la meilleure idée pour apaiser sa star. Un Messi que l’on sait toujours avide de jouer et de marquer, mais que son coach semble décidé à ménager en cette fin de saison.

"Qu'ils se rassurent en Argentine. Il reste beaucoup de temps avant le Mondial" Ernesto Valverde

"Ménager Messi ? C'est une possibilité parmi d'autres, mais il n'y a pas à s'inquiéter, a calmé le technicien en conférence de presse. L'autre jour, il a fait un bon match, je ne sais pas quoi dire.... Qu'ils se rassurent en Argentine. Il reste beaucoup de temps avant le Mondial." Car la pression vient aussi d’Amérique du Sud, où l’Albiceleste, à deux mois du Mondial en Russie (14 juin-15 juillet), s’inquiète pour « La Pulga » qu’une alerte aux ischio-jambiers avait déjà contraint à suivre les deux derniers rendez-vous de la trêve internationale depuis les tribunes.

Sergio Busquets, Andrés Iniesta et Gerard Piqué, laissés au repos, ne seront pas présents ce mardi, sur le terrain de Vigo, à la différence de Messi, qui figure dans le groupe. Si le programme du Barça, privé de Ligue des champions, s’allège de facto en cette fin de saison, Valverde ne doit pas oublier que son maître à jouer et buteur vise un nouveau titre de Pichichi – Messi est en tête du classement des buteurs avec 29 réalisations. Surtout, le technicien n’a a priori pas réussi ce que Zinédine Zidane, son homologue madrilène, autrement plus complice avec sa star, a obtenu de Cristiano Ronaldo, aujourd’hui disposé à se ménager pour mieux briller dans les grands rendez-vous. Un échec de Valverde qui pourrait compter en fin de saison à l’heure du bilan.

Ligue des Champions - Mais où était passé Messi contre la Roma ?