Depuis son arrivée au FC Barcelone à l'été 2016, Samuel Umtiti n'a fait que progresser et impressionner. Lui, le réserviste devenu titulaire avec les Bleus pendant le dernier Euro, figure désormais parmi les défenseurs centraux les plus courtisés du marché européen. Néanmoins, force est de constater que le joueur formé à l'Olympique Lyonnais n'est actuellement pas dans la forme de sa vie. Lors du dernier rassemblement international, sa prestation mitigée contre la Colombie (2-3) avait été confirmée par une deuxième période très compliquée en Russie (1-3).

En parallèle, Raphaël Varane ne s'était pas montré beaucoup plus fringuant, ce qui fait que Didier Deschamps a finalement été seulement rassuré par la prestation de Laurent Koscielny à Saint-Pétersbourg, et le secteur défensif des Bleus montre des signes alarmants de fébrilité à moins de trois mois du Mondial. Car ce n'est pas beaucoup plus reluisant en club, et Samuel Umtiti ne pourra pas dire le contraire. Samedi, l'intéressé est apparu en souffrance sur les terres du FC Séville (2-2) lors de la 30e journée de Liga. Il est directement impliqué sur les deux buts inscrits par les Andalous...

Le Blaugrana va donc devoir trouver les ressources pour se relancer, réussir aussi à trouver un second souffle sur le plan physique à l'heure où le Barça doit retrouver mercredi soir la Ligue des champions et un quart de finale aller contre l'AS Rome au Camp Nou. Le Lyonnais de naissance sera pour l'occasion sans doute supervisé par Didier Deschamps et son staff, car la charnière tricolore pour la prochaine Coupe du monde n'est pas encore installée, loin de là. Entre Laurent Koscielny, Raphaël Varane et Samuel Umtiti, l'un de ces trois hommes débutera à coup sûr la compétition estivale sur le banc de touche...