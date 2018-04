FC Barcelone : Iniesta confirme son départ à la fin de la saison !

C'est la fin d'une époque à Barcelone. Après 17 ans chez les pros sous les couleurs blaugrana, le milieu offensif formé à la Masia a signifié son intention de quitter le FCB dans quelques semaines. "Je suis honnête avec moi et avec le club, qui a compris ma décision. Ce club m’accompagne depuis mes 12 ans, il mérite le meilleur de moi et je ne pourrais plus le donner à tout les niveaux" a justifié les larmes aux yeux Don Andrés face à la presse.

"Mon seul objectif était de réussir dans ce club et c'est ce que j'ai fait. C'est un jour très difficile pour moi. J'ai passé ma vie ici, et dire au revoir à ce qui a été ma maison est très compliqué. J'aimerais remercier le club et la Masia, parce que c'est grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui, en tant que joueur et personne".

Avec son club de toujours, l'international espagnol (125 sélections, 13 buts) aura notamment remporté 8 Liga, 4 Ligue des Champions et 5 Coupe du Roi. Avec la Roja, le Catalan aura conquis l'Euro 2008 et 2012 et la Coupe du Monde 2010. Désormais, la suite de sa carrière pourrait se dérouler en Chine, où l'équipe de Chongqing serait en pole position pour s'attacher ses services.