Et si le Barça vendait Dembélé en janvier ? 

Ce n'est pas une information nouvelle: Ousmane Dembélé ne fait pas l'unanimité en Espagne et plus précisément au FC Barcelone. Ce qui l'est un peu plus, c'est la volonté présumée des Blaugrana de se séparer de leur recrue phare de l'été 2017 dès l'hiver 2019. Dans deux mois seulement.

Ce lundi, la radio catalane RAC1 affirme en tout cas qu'une réunion s'est tenue jeudi du côté de la direction catalane pour débattre de l'avenir du Français. Et si le média qui suit l'actualité du FC Barcelone prend le soin de préciser qu'il n'y a pas d'unanimité non plus contre Ousmane Dembélé, il reste catégorique quant à la volonté des dirigeants de lui chercher une porte de sortie pour cet hiver.

Il ne joue plus beaucoup

Comment, en un an et demi, le FCB pourrait vouloir se séparer d'un joueur qui était arrivé contre 140 millions d'euros (bonus compris) afin de faire oublier (un peu) Neymar ? Ces dernières semaines, la presse espagnole se fait le relais de rumeurs concernant l'hygiène de vie douteuse de l'ancien Rennais, ainsi que d'un certain manque de rigueur. Des rumeurs constamment démenties par Ernesto Valverde et son staff.

Pour autant, si le joueur est régulièrement défendu en public (son entraîneur rappelle dès qu'il le peut son âge et son besoin de temps pour s'intégrer), son faible temps de jeu avec le Barça prouve bien qu'il n'apporte pas les garanties d'un joueur fiable. Le champion du monde tricolore a démarré les cinq derniers matches des Blaugrana sur le banc des remplaçants, sa dernière titularisation remontant au mois dernier contre Bilbao en Liga (1-1).

Surtout, la blessure de Lionel Messi il y a neuf jours ne lui a pas vraiment été bénéfique (4-2). Auteur d'une entrée en demi-teinte contre les Andalous, Dembélé est resté sur le banc contre l'Inter Milan en Ligue des champions (2-0) et n'a joué qu'un quart d'heure lors du Clasico dimanche (5-1), au profit dans les deux cas du Brésilien Rafinha. Ce dimanche dans Téléfoot, l'ex-Borussen de Dortmund avait juré ne pas être un joueur "nonchalant", s'affirmant "déterminé" à retrouver la confiance du vestiaire. Il semblerait que le temps presse...