Espagne: Molina nommé directeur sportif

Alors que le nouvel encadrement de la sélection espagnole se dessine peu à peu, le président de la RFEF Luis Rubiales a officialisé ce matin lors d’une conférence de presse l’arrivée au poste de directeur sportif de José Francisco Molina.

Désormais, les postes de sélectionneur et directeur sportif ne seront plus occupés par une seule et même personne comme c’était le cas (très provisoirement) pour Fernando Hierro. Ainsi, il ne manque plus que l’annonce du nouvel homme fort de la Roja, qui serait Luis Enrique, choix numéro un de Luis Rubiales.

Il ne manque d’ailleurs plus que l’accord du conseil d’administration de la RFEF pour officialiser Enrique.