Dembélé s'illustre encore

Après l'orage, le beau temps ? Ousmane Dembélé a laissé passer la tempête qui a perturbé son début de saison à Barcelone et revient sur le devant de la scène grâce à ses performances sur le terrain. Le Barça a battu Villarreal (2-0), ce dimanche lors de la 14e journée de Liga.

L'attaquant français était titulaire, associé à Coutinho et Lionel Messi en attaque alors que Luis Suarez est blessé. La deuxième titularisation consécutive du Tricolore après celle au PSV en Ligue des champions (1-2), motivée notamment par son but salvateur inscrit contre l'Atlético de Madrid le week-end dernier (1-1). Et dans un match assez moyen, les Catalans ont fait la différence par Gerard Piqué sur un bon centre d'Ousmane Dembélé, justement (1-0, 36e).

Barcelone s'est longtemps contenté de cet avantage au score jusqu'à ce que Carles Alena bonifie une passe lumineuse de Lionel Messi (2-0, 87e). Le Barça ne loupe pas l'occasion de mettre la pression sur Séville en devenant leader provisoire. Surtout, les hommes d'Ernesto Valverde profitent du faux pas de l'Atlético à Girona (1-1) pour prendre 3 points d'avance sur les Colchoneros, troisièmes. En une semaine, Ousmane Dembélé a grandement participé à reléguer son pote Antoine Griezmann à une victoire.