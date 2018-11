Dembélé sauve le Barça

Le plan diabolique de Diego Simeone était à deux doigts de fonctionner. Un bloc bas, en béton, aucune prise de risque mais des coups de pied arrêtés exploités à fond. Voilà comment l'Atlético de Madrid a cru piéger le Barça samedi lors du choc pour la première place en Liga. Une recette finalement habituelle pour le technicien argentin, appliquée à merveille par des Colchoneros rigoureux. Et tant pis pour le spectacle offert par l'affiche de cette 13e journée. Sauf que Barcelone a évité le pire grâce à un homme providentiel inattendu (1-1).

Longtemps, les Catalans ont buté sur l'organisation adverse avec un Lionel Messi très surveillé et peu inspiré. L'Atlético a joué bas, dégageant tous les ballons chauds. Lorsque Santiago Arias a voulu relancer à terre et s'est fait piquer le ballon, Antoine Griezmann est venu accomplir le sale boulot avant de passer un savon à son partenaire. Le Français s'est enfin projeté à l'heure de jeu avec un grand pont sur Samuel Umtiti avant de centrer vers Diego Costa. Si l'Espagnol n'a pas su profiter de cette percée, il s'est rattrapé sur un corner du champion du monde, d'une belle tête au deuxième poteau (1-0, 77e). Neuf mois qu'il n'avait plus marqué en championnat.

Dembélé, 10 minutes et 1 but

Alors Ernesto Valverde s'est décidé à lancer Ousmane Dembélé (80e), cantonné au banc de touche depuis le coup d'envoi. Le Français, contesté au Barça pour son comportement, a rappelé quelle importance il pouvait avoir sur le rectangle vert. Servi par le bout du pied de Messi, côté droit, le "pote" de "Grizi" s'est joué de Jan Oblak d'une feinte de frappe avant de glisser le ballon dans les filets au nez et à la barbe de Lucas Hernandez, titularisé en charnière centrale et jusque-là impeccable (1-1, 90e). Cette fois, les Catalans sont tous venus congratuler Dembélé pour cette réalisation décisive.

Elle permet au Barça de conserver son fauteuil de leader et son petit point d'avance sur l'Atlético de Madrid. Même si Séville peut passer premier dimanche. Ousmane Dembélé, lui, s'est peut-être fait pardonner.