Dembélé régale le Barça

Les temps changent à Barcelone. Et puisque Leo Messi n’était pas au sommet de sa forme et que Coutinho revient de blessure, ce sont les dribbles d’Ousmane Dembélé qui ont permis au Barça de venir à bout de Villarreal dimanche (2-0). L’international français remonte la pente à une allure vertigineuse. Au fond du gouffre lors de la dernière trêve internationale, rien ne lui était passé. Pas même le fait de ne pas prendre part à un entraînement facultatif à son retour de sélection.

Mais c’est sur le terrain qu’il a souhaité répondre. En égalisant en toute fin de match lors du choc face à l’Atlético (1-1) puis ce dimanche en brillant tout particulièrement face au sous-marin jaune, avec des accélérations dans tous les sens et notamment un centre décisif pour le premier but signé Piqué.

"Il a réalisé un grand match, cela a été un de nos meilleurs joueurs. Il tente tellement de choses… Il peut dribbler, déborder, tirer, il a la vitesse et l’audace. On espère que ce ne sera pas seulement pour un match mais qu’il y en aura beaucoup d’autres. On est très contents de lui", a lâché Ernesto Valverde à l’issue de la rencontre. Dembélé est en passe de réussir son pari en effaçant très rapidement cette image de sale gosse qui ne pense qu’à lui…