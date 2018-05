Dembélé et le Barça régalent

Si Didier Deschamps se demandait quel était l'état de forme physique et technique d'Ousmane Dembélé, il a eu sa réponse mercredi soir. Le FC Barcelone a fêté son titre de champion au Camp Nou en cartonnant (5-1) une équipe de Villarreal pourtant toujours en course pour l'Europe avec l'ancien Rennais titulaire et en action jusqu'au bout.

Cette capacité à tenir 90 minutes que le milieu offensif tricolore n'a retrouvé que récemment lui a permis de participer à la fête. Déjà à l'origine du premier but catalan signé Coutinho après une frappe repoussée par le gardien adverse (1-0, 11e), Dembélé a fermé le bal. D'abord en prolongeant dans le but un exploit individuel épatant d'Ivan Rakitic (4-1, 87e), puis en prenant toute la défense de Villarreal de vitesse pour conclure d'un lob habile dans les arrêts de jeu (5-1, 90e+3). Aidé par le rouleau compresseur qu'avait décidé d'être son équipe, l'ex-ailier de Dortmund s'est fait plaisir en combinant à foison avec Messi, Coutinho et Iniesta. De quoi retrouver sa meilleure forme à temps pour être un atout majeur des Bleus au Mondial en Russie ? Seul Deschamps le sait.

L'autre international français blaugrana, Lucas Digne, a lui signé une passe décisive pour Paulinho (2-0, 16e) et a rendu une copie de très bonne qualité. Pour son avant-dernier match au Camp Nou, Andres Iniesta a lui trouvé le moyen d'exercer à nouveau sa magie en façonnant un une-deux d'une pureté insensée avec son compère argentin, évidemment conclue sans broncher par le quintuple Ballon d'Or (3-0, 45e). Honoré par un "pasillo" auquel s'était refusé Zinédine Zidane le week-end dernier, le Barça a eu la décence de laisser Villarreal repartir avec un but inscrit, sur un tir détourné de l'avant-bras par Fornals (3-1, 54e).

Les hommes d'Ernesto Valverde vont pouvoir désormais se concentrer sur le dernier enjeu de cette fin de saison pour eux. Une mission presque aussi importante que le doublé Liga-Coupe du Roi réalisé ces derniers jours: honorer la légende Iniesta jusqu'à son dernier souffle en tant que joueur du Barça.