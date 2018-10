Coupe du Roi: Le Barça gagne in extremis chez une D3

Le FC Barcelone, avec une équipe mixte, a frôlé le 0-0 mercredi soir à Leonesa (troisième division), en 16e de finale aller de Coupe du Roi. Mais Clément Lenglet a délivré les Blaugrana de la tête à la 91e minute, pour son premier but sous le maillot catalan. Ousmane Dembélé a joué toute la rencontre, et c'est d'ailleurs lui qui a délivré la passe décisive à son compatriote sur coup franc. Malcom et Munir El Haddadi l'accompagnaient en attaque, Luis Suarez, Ivan Rakitic, Philippe Coutinho ou Gerard Pique n'étaient pas sur la feuille de match.