Déjà vainqueur de la Coupe du Roi lors des trois dernières années, le FC Barcelone a remporté la finale de 2018 contre Séville (0-5), samedi soir, à Madrid.

Un doublé de Luis Suarez (14e et 40e) et des réalisations de Lionel Messi (31e), Andrés Iniesta (52e) et Philippe Coutinho (69e, sp) ont fait le bonheur des Blaugranas.

Pour rappel, la formation d’Ernesto Valverde est proche du titre en Liga, avec 12 points d’avance sur l’Atlético à 5 journées de la fin.