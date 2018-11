Conte a tout fait pour déplaire au Real Madrid

Le 29 octobre dernier, le couperet était tombé pour Julen Lopetegui... Au sortir d'une série de mauvais résultats et d'un Clasico synonyme d'humiliation au Camp Nou (5-1), l'ancien sélectionneur de la Furia Roja avait été démis de ses fonctions après seulement quatorze matches passés sur le banc de touche. Et la presse espagnole était alors convaincue qu'Antonio Conte, approché en amont, allait prendre le relais. Sauf que rapidement, la piste menant à l'Italien s'est étiolée, et si Santiago Solari a été nommé en intérimaire puis confirmé, il apparaît difficile après coup de savoir qui de la Maison blanche ou de l'ancien manager de Chelsea a repoussé l'autre.

"Le respect se gagne, il ne s’impose pas. Nous avons déjà tout gagné avec les entraîneurs que nous avons connus. Au final, la gestion du vestiaire est plus importante que les connaissances techniques d’un entraîneur", avait clamé Sergio Ramos au moment d'évoquer la possibilité de voir débarquer Conte sur son territoire, ce qui accréditait clairement la thèse d'une machine arrière des dirigeants madrilènes concernant la cible prétendue, ce pour éviter de mettre le feu au vestiaire. Mais pour El Pais, Antonio Conte aurait lui aussi tout fait pour repousser indirectement les avances du Real.

Ainsi, s'il aurait bien été approché, avec une proposition contractuelle à la clef, l'Italien aurait formulé une contre-proposition délibérément gourmande, pour s'assurer en quelque sorte que le triple champion d'Europe ne donnerait pas suite. L'ancien patron de la Squadra Azzurra aurait ainsi réclamé 10 millions d'euros de salaire annuel, un contrat longue durée, un staff renforcé avec cinq hommes de son choix, la mainmise sur le mercato, et de grosses recrues en janvier. De quoi déplaire notamment au président Florentino Pérez, toujours prompt à vouloir imposer des recrues "merchandising" à ses coachs...