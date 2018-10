Une nouvelle fois, Ousmane Dembélé se retrouve pris pour cible de l'autre côté des Pyrénées. "On veut qu’il soit cohérent, des matchs compliqués arrivent, c’est là qu’il devra répondre présent", avait lancé Ernesto Valverde mi-septembre, après plusieurs belles prestations de l'attaquant international tricolore. Depuis, force est de constater que l'ancien prodige du Stade Rennais n'a pas confirmé sous les couleurs catalanes. Et ce ne fut pas plus brillant avec l'équipe de France face à l'Islande (2-2), sa titularisation n'ayant pas du tout satisfait son sélectionneur. Voilà le Français en position inconfortable, ce alors que l'absence sur blessure de Lionel Messi aurait pu lui permettre d'en profiter pour se mettre en valeur.

Remplaçant mardi dernier en Ligue des champions face à l'Inter Milan au Camp Nou (2-0), Rafinha Alcantara lui a été préféré en association avec Luis Suarez et Philippe Coutinho. Puis Nelson Semedo est entré en jeu (72e), pour permettre à Sergi Roberto de monter d'un cran. Le polyvalent international espagnol est, à l'inverse d'Ousmane Dembélé, une valeur sûre pour l'ancien coach de l'Athletic Bilbao. Et c'est lui qui devrait débuter dans le secteur offensif dimanche, lors du Clasico dans le cadre de la 10e levée de Liga. Le coup est rude pour le Français qui, s'il a pris un net ascendant sur le Brésilien Malcom, se retrouve désormais placé aussi en concurrence avec un milieu de terrain reconverti, avec brio, au poste de latéral droit ces dernières années.

Le champion du monde 2018 avec les Bleus va donc devoir ronger son frein, et espérer une entrée en jeu contre le Real Madrid, dans le but de profiter des quelques minutes éventuelles qui lui seront offertes pour de nouveau faire parler son explosivité et sa vista technique. Sa rédemption semble devoir passer de nouveau, et à coup sûr, par un simple rôle de doublure ou de joker pour parvenir à retrouver la confiance d'Ernesto Valverde.

