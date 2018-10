Cet ancien du Real qui avait dépensé 25000€ dans la boutique de Beckham

Cicinho a partagé le vestiaire du Real Madrid avec les Beckham, Ronaldo ou Zidane. L'ancien latéral droit conserve évidemment un souvenir très précis de chacun d'eux. Mais il garde une anecdote très spéciale de l'Anglais. "J'ai dépensé 25 000 euros dans la boutique de Beckham. Et ce n'était pas une expérience très agréable. J'avais acheté 3 vêtements. Une chemise, une veste et coupe-vent. J'avais demandé la note à la vendeuse et elle avait répondu: 25 000 euros. Je m'étais dit "Merde, je vais mettre la veste 2 ou 3 fois", a-t-il raconté pour Bolivia Talk Show.

Il a par ailleurs eu un mot pour Zidane qu'il considère comme "le meilleur de tous".