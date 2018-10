Casemiro: ''Les joueurs sont coupables''

C’est peu dire que le Real Madrid vit l’une de ses plus grosses crises de son histoire… Les Merengues ont un peu plus coulé lors du Clasico au Camp Nou, en s’inclinant sur le score de 5-1, et, sur le terrain, l’équipe ne ressemble plus vraiment à celle emmenée par Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane, qui ont quitté le navire durant l’intersaison. La cohésion semble avoir disparu, comme le démontre une déclaration de Sergio Ramos après la rencontre.

Dans la foulée du coup de sifflet final, Casemiro a ainsi dédouané quelque peu son entraîneur, un Julen Lopetegui sur le point d’être viré. "C’est à l'image de notre saison. Ce n’est pas de la faute de l’entraîneur, nous sommes sur le terrain, nous devons courir plus, nous battre davantage. La saison est une catastrophe, les joueurs sont coupables, tous", a lancé le milieu défensif.

Interrogé sur les propos du Brésilien, Sergio Ramos s'est emporté. "C’est déplacé de dire ça. Ce n’est pas le jour pour trouver un coupable. On doit tous faire notre autocritique et, parfois, c’est la faute des joueurs, mais on a tout donné", a rétorqué le capitaine. Un Sergio Ramos qui n’est pas exempt de tout reproche en ce moment dans la vie du groupe, comme en témoigne sa colère contre un jeune du club à l’entraînement durant la semaine.