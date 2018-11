Benzema n'avait pas besoin de ça...

A bientôt 31 ans, Karim Benzema a d'ores et déjà réussi une brillante carrière. Comment pourrait-il en être autrement lorsqu'on s'est imposé dans son club formateur, l'Olympique Lyonnais, pour ensuite filer au Real Madrid et y rester pendant au moins dix ans, en qualité de titulaire et avec de très nombreux titres à la clef. Néanmoins, depuis quelques années, le nom du Merengue prête souvent au débat, la faute à sa mise à l'écart de l'équipe de France. Didier Deschamps a fait son choix, et ses fonctions l'habilitent tout à fait à se passer d'un joueur, aussi bon soit-il sur le plan individuel, pour façonner une équipe. Ses prédécesseurs l'ont fait avant lui, et ses successeurs suivront inévitablement cette voie également.

Mais KB9 souffre aussi de voir régulièrement son nom associé à des faits divers qui ternissent évidemment son image auprès du grand public. L'affaire Zahia, ses écarts de conduite au volant de ses bolides ou même deux journalistes prétendument molestés par son ancien agent, Karim Djaziri, et un comparse, à l'été 2014, sans oublier le dossier de la sextape de Mathieu Valbuena... Benzema souffre grandement d'un entourage qui apparaît assez peu fréquentable pour le commun des mortels. Et il y a environ un mois, l'international tricolore avait été cité dans une affaire de tentative d'enlèvement.

Des proches du Madrilènes, à savoir un ami d'enfance et son chauffeur, auraient tenté de séquestrer un individu débiteur de 50.000 euros, une somme que devait récupérer le numéro 9 de la Maison blanche mais que la victime présumée se serait faite confisquer par des douaniers au retour d'un voyage au Maroc. Et selon les informations du Point ce mardi, l'enquête a abouti au placement en garde à vue de trois personnes à Paris, deux hommes et une femme, qui seraient intimement liés au quadruple vainqueur de la Ligue des champions.