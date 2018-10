Benzema à l'arrêt total

Tout avait pourtant parfaitement commencé pour Karim Benzema. L’omnipotent Cristiano Ronaldo n’étant plus dans les parages, l’avant-centre du Real Madrid était attendu pour empiler les buts. Ce fut le cas en début de saison, avec une réalisation en Supercoupe contre l’Atlético (2-4) puis des doublés lors des 2e et 3e journées face à Gérone (1-4) et Leganés (4-1). Depuis, c’est vraiment la cata pour "KB9" dans une formation merengue peu brillante.

Avant la défaite à Alavés (1-0), samedi soir, Karim Benzema restait sur 6 matches toutes compétitions confondues sans marquer ni cadrer la moindre frappe. Il n’a pas retrouvé le chemin des filets en terre basque et a surtout été remplacé à la mi-temps en raison d’une blessure derrière la cuisse droite. Le natif de Lyon va passer des examens lundi. S’il s’agit d’une déchirure aux ischio-jambiers, son indisponibilité sera de deux à trois semaines et cela fera le bonheur de sa doublure Mariano Diaz.

"On a dû faire avec les blessures de Karim et Gareth (Bale, remplacé à la 80e par précaution, précise la Cadena Cope, NDLR). Toutes les situations négatives étaient réunies. On doit espérer que la trêve sera bonne pour nous car, pour l’instant, il y a des joueurs importants qui ne sont pas là", a regretté Julen Lopetegui, qui était également privé de Marcelo, Dani Carvajal et Isco. Les Merengues doivent se refaire une santé alors que le Clasico est programmé dans trois semaines, le 28 octobre.