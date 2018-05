Barcelone: Umtiti touché au genou

Le Barça annonce ce mardi par le biais d'un communiqué que Samuel Umtiti est forfait pour la rencontre face à Villarreal, mercredi soir en match en retard de la 34e journée de Liga.

L'international français n'a en effet pas été convoqué dans le groupe catalan, par son entraîneur Ernesto Valverde, en raison d'une douleur au genou gauche.

De quoi inquiéter le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, à une semaine de l'annonce de la liste des 23 pour la Coupe du monde en Russie.

❗ @samumtiti is out of the squad for #BarçaVillarreal because of trouble with his left knee https://t.co/yw96ktXI7K pic.twitter.com/jdieP7a12r