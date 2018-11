Barcelone : Coutinho blessé et absent 2 à 3 semaines

Coup dur du côté du FC Barcelone avec l'annonce ce matin de la blessure de Filip Coutinho. Le milieu offensif brésilien est victime d'une légère rupture du biceps fémoral de la jambe gauche et devra se tenir éloigné des terrains pendant deux à trois semaines. Il manquera donc la réception du Betis Seville, prévue le 11 novembre prochain pour le compte de la 12e journée de Liga, et devrait être encore un peu juste pour le déplacement périlleux face à l'Atletico de Madrid (24 novembre).

❗MEDICAL COMMUNIQUÉ@Phil_Coutinho to be out for two to three weeks.

ℹ️ https://t.co/ZcpDoil6yO

#ForçaBarça pic.twitter.com/txnnSigdzD