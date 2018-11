Barça: Valverde encense l'un de ses Français 

Profitant notamment de la blessure de son compatriote Samuel Umtiti, Clément Lenglet, transféré cet été du côté du FC Barcelone, a disputé pas moins de 12 matches cette saison (toutes compétitions confondues), trouvant même le chemin des filets à une reprise. De quoi pleinement satisfaire son entraîneur Ernesto Valverde.

"Ce n’est pas évident pour nos défenseurs, car nous pratiquons un jeu plutôt risqué. Nous savions dès le départ qu’il avait un niveau technique élevé, mais il est également fort dans le un contre un et sait se concentrer sur le jeu. Nous sommes enchantés par son rendement et nous sommes persuadés qu’il peut encore faire plus.", s’est ainsi réjoui le coach catalan.