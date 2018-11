Barça-Valverde: "Dembélé a remonté le moral de l'équipe" 

En délicatesse depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé a retrouvé le chemin des filets samedi soir sur la pelouse du Rayo Vallecano (2-3), d’une jolie frappe croisée du gauche qui a permis de remettre le Barça à l’endroit et à Luis Suarez ensuite d’inscrire le but de la victoire pour le Barça. De quoi largement satisfaire son coach Ernesto Valverde, qui a sorti du banc de touche le Français à la 52e minute de jeu.

"C'est un joueur qui nous apporte de l'agressivité dans la finition, dans le fait de se démarquer, de prendre l'espace et il est très bon dans les un contre un. Nous attendons beaucoup de lui. Il a fourni beaucoup d'efforts. Dans les 30 derniers mètres, on sait que Dembélé peut être décisif et ce soir il a marqué un but qui a remonté le moral de l'équipe, suffisamment pour marquer le suivant et l'emporter", a confié le technicien catalan en conférence de presse d’après match dans des propos relayés par le Mundo Deportivo.