Barça, une victoire au goût amer 

Ce devait être un match pour la reconquête, un choc de Liga, du grand football à la barcelonaise. Et le public du Camp Nou y a bien cru, pendant quinze minutes de toute beauté. Un premier quart d'heure qui a vu Lionel Messi et le Barça retrouver leurs classiques et marquer deux fois face à l'équipe en forme du moment. Passeur malicieux avant la lucarne de Philippe Coutinho (1-0, 2e), Messi a ensuite conclu une contre-attaque rapide de son classique tir enroulé du gauche (2-0, 12e). Mais ça, c'est avant la blessure.

Mis au sol par Franco Vazquez dès la 16e minute, le génie argentin est très mal retombé sur son coude droit et n'a pas pu revenir. Messi étant Messi, le Barça a mis pas moins de onze minutes pour décider de faire entrer Ousmane Dembélé (26e) après avoir tenté - en vain - de bander le bras du quintuple Ballon d'Or. La présence de ce dernier contre l'Inter Milan en C1 et le Real Madrid en Liga la semaine prochaine apparaît fortement compromise. Si ce n'est plus.

2 - Jugadores que han marcado más goles a un mismo rival en toda la historia de LaLiga:



25 - LIONEL MESSI vs Sevilla

25 - Cristiano Ronaldo vs Sevilla



Batalla. pic.twitter.com/AG3a9ZXELQ — OptaJose (@OptaJose) 20 octobre 2018

Le Barça peut remercier Ter Stegen

Sans son maître à jouer et avec une avance de deux buts, le Barça s'est dans un premier temps désintéressé du ballon. Cela ne l'a pas empêché de passer proche du 3-0 avant la pause sur des tirs de Coutinho (36e) et Ivan Rakitic (45e+3). Les Blaugrana ont finalement passé la troisième à l'heure de jeu, Luis Suarez transformant un penalty qu'il avait lui même obtenu (3-0, 63e). Le but, intervenu dans la foulée d'une double parade énorme de Marc-André ter Stegen (61e), a éteint les velléités andalouses pendant un bon moment et les visiteurs ont repris du poil de la bête grâce finalement à un tir dévié (et tardif) de Pablo Sarabia (3-1, 79e).

Ces derniers ont eu l'occasion de revenir à 3-2 mais ils ont une nouvelle buté sur un Ter Stegen des grands soirs, auteur d'une deuxième double parade impressionnante (86e). Double parade et double peine pour Séville puisque le Barça a encore inscrit le but du 4-1 dans la foulée, d'une frappe à la précision chirurgicale de Rakitic (88e). Pour l'honneur, Luis Muriel s'est également fendu d'un tir enroulé superbe (4-2, 90e+1), mais c'est bien le Barça qui est sorti vainqueur de choc pour la première place. Une première place acquise non sans y laisser des plumes.