Barça: Une piste surprenante pour remplacer Valverde...

Le FC Barcelone reste sur une série de quatre rencontres sans victoire en championnat, mais Ernesto Valverde aurait toujours le complet soutien de la direction du club. Néanmoins, selon les informations du quotidien Sport, le technicien qui a succédé à Luis Enrique à l'été 2017 pourrait lui quitter son poste avant la fin de son contrat au terme de l'exercice en cours.

L'ancien coach de l'Athletic Bilbao se sentirait moins impliqué et concerné par le projet depuis l'éviction du directeur technique Robert Fernandez, qui avait initialement milité pour sa venue en Catalogne. Alors en retour, les dirigeants du Barça seraient prêts à faire appel à un autre manager au pied levé. Ainsi, Quique Setien, en poste au Betis Séville, aurait les compétences requises pour le poste, là où le président Josep Maria Bartomeu aimerait lui enrôler un certain Jordi Cruyff, ancien joueur du club et surtout fils du légendaire Johan, décédé en 2016.