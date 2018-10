Barça: Un trophée pour Rakitic

Ce n’est pas le Ballon d’Or, pour lequel son compatriote Luka Modric est favori, mais Ivan Rakitic s’en contente. Le milieu de terrain international croate a reçu vendredi le Prix des Joueurs du Barça. Un trophée qui récompense son fair-play et ses valeurs lors de la saison dernière.

"C'est un honneur de remporter ce prix, a-t-il déclaré sur le site du FCB. Je me sens privilégié de pouvoir défendre les couleurs du club. Jouer ici est la plus belle chose imaginable." Il succède à Bojan Kric, Andrés Iniesta, Xavi Hernandez, Carles Puyol, Javier Mascherano, Lionel Messi et Sergi Roberto.