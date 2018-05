Barça: Un problème en vue avec Busquets

Sergio Busquets souhaite une augmentation de salaire. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Le milieu de terrain international, sous contrat jusqu'en 2021, a été augmenté en 2016 lors de la prolongation de son contrat. Mais s'il revient à la table des négociations c'est justement parce que lors de sa dernière prolongation le club lui avait promis de rester au même niveau que certains autres éléments de l'équipe qui ont été augmentés depuis...

Or, le Barça cherche désespérément à faire baisser sa masse salariale qui n'en finit plus d'augmenter (Messi n'y est pas pour rien) et ne veut surtout pas augmenter Busquets. Une situation qui pourrait rapidement se tendre car le milieu de terrain se considère dans son bon droit et qu'il est effectivement un des joueurs de base de Valverde.