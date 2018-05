Barça-Umtiti: Les négociations coincent encore

Samuel Umtiti n'est pas convaincu par la dernière proposition de prolongation du FC Barcelone. "Big Sam" est sous contrat jusqu'en 2021 mais sa clause de départ de "seulement" 60 millions fait craindre le pire à la direction du club blaugrana. c'est d'autant plus le cas que plusieurs clubs anglais le suivent de près. Et perdre un joueur qui s'est imposé en défense centrale serait une grosse dommageable. Le club lui a proposé un nouveau contrat avec une augmentation (pas suffisante aux yeux du joueur) et une clause qui triplerait (180 millions comme Ter Stegen, ça lui paraît beaucoup en revanche), annonce le Mundo Deportivo. Les positions sont encore très éloignées mais le Barça ne voudrait pas aller plus loin. Pour le moment...