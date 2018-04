Barça: Umtiti détesté à Paris

La remontada du Barça face au PSG en Ligue des champions a laissé des traces selon Samuel Umtiti. A en croire le défenseur catalan, il ne semblait plus le bienvenu dans la capitale après l’incroyable victoire des Catalans face aux Parisiens (6-1).

Après quand je suis allé à Paris, on aurait dit que j’avais tué quelqu’un !

"J’ai pu avoir une discussion avec 'Adri' (Rabiot). Avec Layvin (Kurzawa) aussi. Ils n’étaient pas très contents de me voir, a ainsi expliqué l’ancien Lyonnais. Après quand je suis allé à Paris, on aurait dit que j’avais tué quelqu’un ! Même pour aller au restaurant, c’est limite si on ne me disait pas qu’il n’y avait plus de places alors que le restaurant était vide."