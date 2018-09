Barça: Umtiti ce ne serait pas grave

Samuel Umtiti ne sera pas de la partie contre face à Bilbao ce samedi à 16h15. Le club a décidé de le laisser au repos en raison d'une gêne au genou gauche. Il ne sera de toute manière pas non plus dans le groupe en Ligue des champions contre Tottenham puisqu'il est suspendu. Et contrairement à certains informations publiées vendredi, il ne souffre pas d'une rupture des ligaments. Le club l'a confirmé dans un communiqué sans toutefois préciser la date de sa reprise. Ce pourrait être face à Valence dans une semaine.