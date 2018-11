Barça: Suarez indigné par l'état de la pelouse avant la finale

Luis Suarez n'est pas content du tout. Et il le dit ! Sur les réseaux sociaux, l'attaquant du Barça s'est indigné de l'état de la pelouse qui va accueillir la finale du championnat uruguayen entre Penarol et Nacional. Il faut dire que dans la vidéo diffusée, on voit des ouvriers en train de peindre la pelouse en vert. "C'est incroyable qu'on joue les finales les plus importantes de notre football sur cette pelouse", a-t-il lâché.

Increíble que se vayan a jugar las FINALES MÁS IMPORTANTES de nuestro fútbol en una cancha así ....porfavor cambiemos nuestra IMAGEN pic.twitter.com/lTay3qowrV — Luis Suarez (@LuisSuarez9) 9 novembre 2018