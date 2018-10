Barça: Suarez bien titulaire à Valencen Dembélé remplaçant

On avait annoncé une possible mise au repos de Luis Suarez, mais l'attaquant uruguayen du Barça sera bien titulaire ce dimanche soir, à Mestalla (20h45), pour le choc de clôture de la 8e journée de Liga face au FC Valence. En revanche, alors que Samuel Umtiti reste indisponible et permet à Thomas Vermaelen d'intégrer le onze de départ, les 2 autres Français de l'effectif catalan, Ousmane Dembélé et Clément Lenglet, s'installent sur le banc au coup d'envoi. Philippe Coutinho, lui, enchaîne en tant que titulaire.

Le onze barcelonais : Ter Stegen, Semedo, Piqué, Vermaelen, Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Coutinho, Suarez, Messi

Dans les rangs de Valence, ils seront 2 Français à débuter avec les présences au coup d'envoi de Geoffrey Kondogbia et Kevin Gameiro, associé en attaque à Michy Batshuayi.