Barça: Rakitic opéré

Mardi soir, le FC Barcelone a été sorti par l'AS Rome en quart de finale de Ligue des champions, et a également perdu Ivan Rakitic. Le milieu de terrain du club catalan, s'il est resté pendant l'intégralité de la rencontre sur la pelouse du stade Olympique, souffre d'une fracture à un doigt.

L'international croate devra subir ce mardi une petite intervention chirurgicale, et c'est à l'issue de cet acte médical que sera décidée la durée de son indisponibilité. Il devrait néanmoins rater la réception du FC Valence au Camp Nou samedi prochain en Liga, mais pourrait être remis pour le déplacement à Vigo trois jours plus tard, et à coup sûr pour la finale de la Coupe du Roi, programmée le 21 avril face au FC Séville.