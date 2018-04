Barça: Quand Messi évoque sa retraite

Arrivé au plus haut niveau à seulement 16 ans, Lionel Messi est en passe de boucler sa 14e saison chez les professionnels au FC Barcelone.

Mais l’Argentin n’a toujours que 30 ans et ne veut pas encore penser à la retraite. "J'espère que ce sera dans plusieurs années, a-t-il ainsi confié à AS. L'envie et la motivation grandissent chaque jour. J'ai encore plusieurs objectifs à atteindre collectivement. En ce moment, je me sens bien, mais je ne sais pas quand je vais arrêter le football. C'est peut-être encore prématuré de parler de ça, même si je sais que ce jour arrivera."