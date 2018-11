Barça: Piqué comprend les erreurs de Dembélé

Ousmane Dembélé a encore fait parler de lui cette semaine. Absent de l'entraînement jeudi et non convoqué pour le match face au Betis, il est arrivé en retard en tribunes ce qui a été noté par la presse espagnole. Mais en interne, Gerard Piqué lui a apporté son soutien.

"C'est une décision technique. Il est très jeune, il a du talent et une marge de progression. L'entraîneur ne l'a pas convoqué pour qu'il progresse. On a tous été jeunes comme lui et on a commis des erreurs. Avec de l'expérience, il faut lui apprendre que le football se vit 24 heures sur 24. Je suis sûr qu'il le sait et qu'avec le temps, ça va s'améliorer", a explique Gerard Piqué.