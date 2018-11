Barça: On en sait plus sur la blessure de Rakitic

Sorti sur blessure à la 67e minute de jeu lors du choc entre la Croatie et l’Espagne, en Ligue des nations, jeudi dernier, Ivan Rakitic souffre d'une "élongation des ischio-jambiers de la jambe droite", a révélé ce samedi son club du FC Barcelone via un communiqué.

Si la durée d’indisponibilité de l’international croate n’a pas été divulguée, elle devait être comprise entre deux et trois semaines, selon le Mundo Deportivo. Le milieu de terrain de 30 ans manquera donc à coup sûr la confrontation contre l’Angleterre ce dimanche.

❗ [INJURY NEWS] @ivanrakitic has a hamstring strain in his right leg. His return will depend on his recovery pic.twitter.com/OmCR0ptBQG