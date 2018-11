Barça: Messi titulaire contre le Betis, pas Umtiti

Eloigné des terrains depuis le 20 octobre, Lionel Messi, victime d’une d’une fracture du bras face à Séville, est titulaire pour affronter l’autre club sévillan, le Betis, à 16h15 dimanche après-midi.

Samuel Umtiti, qui n’a lui plus joué depuis le 26 septembre en raison d’une blessure à un genou, est en revanche remplaçant, Ernesto Valverde ayant décidé de faire à nouveau débuter un autre Français, Clément Lenglet.

A noter la toute première titularisation en Liga de l’ancien Bordelais Malcom.

Le onze du Barça: Ter Stegen – Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba – Rakitic, Busquets, Arthur – Messi, Suarez, Malcom.

