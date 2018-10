Barça: Messi enfin buteur ?

Leo Messi figure sur le podium des meilleurs buteurs en Liga avec déjà 5 réalisations au compteur. Une donnée qui ne met pas en lumière une autre statistique. En effet, si l'Argentin a brillé à Wembley en Ligue des champions face à Tottenham avec un doublé, ce n'est pas la même chose loin du Camp Nou en Liga. Ainsi, cette saison il n'a pas encore marqué le moindre but à l'extérieur - Valladolid 0-1 (but de Dembélé), Real Sociedad 1-2 (buts de Suarez et Dembélé), Leganes 2-1 (but de Coutinho) ! Une anomalie qu'il va tenter de corriger lors du déplacement à Valence prévu dimanche soir dans le cadre de la 8e journée de Liga.