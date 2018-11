Barça-Messi: "Continuer à progresser"

Lionel Messi se fait rare face aux médias, mais l'attaquant du FC Barcelone ne pouvait pas y échapper en participant à un événement promotionnel organisé ce lundi par son équipementier, adidas. La star du FC Barcelone en a notamment profité pour expliquer ses attentes sur la suite et la fin de sa carrière.

"Mon grand défi, c'est de continuer à progresser, de ne pas me contenter de ce que j'ai déjà accompli, de ce que j'ai déjà gagné, a déclaré La Pulga via Marca. Je veux m'améliorer de jour en jour, marquer plus de buts, gagner de nouveaux titres. Je voudrais tout gagner, je n'aime pas perdre quoi que ce soit".