Barça: Messi absent 3 semaines

Si cela se confirme, ce serait une très mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. Samedi soir, Lionel Messi est rapidement sorti blessé lors de la rencontre de Liga entre le Barça et le Séville FC (4-2) et le meneur argentin pourrait manquer plusieurs semaines de compétition selon le club catalan, qui a communiqué dans la foulée de la victoire des siens. Mal retombé après un duel avec Franco Vazquez, le quintuple Ballon d'Or a passé des examens dans la soirée qui ont confirmé une fracture du radius. Messi manquera de nombreuses rencontres importantes, à commencer par la semaine prochaine contre l'Inter Milan en Ligue des champions et le Real Madrid pour le Clasico.

❗ [INJURY NEWS] Tests carried out on the first team player Leo Messi have confirmed that he has a fracture of the radial bone in his right arm. He will be out for approximately three weeks. #FuerzaLeo pic.twitter.com/kpNcspnfqo