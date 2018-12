Barça: Malcom indisponible deux semaines

Victime d’une entorse de la cheville droite, mercredi soir lors du match de Coupe du Roi du Barça contre Leonesa (4-1), Malcom a passé des examens jeudi matin. Sa durée d’indisponibilité est estimée entre 10 et 15 jours. L’ailier brésilien recruté à Bordeaux avait marqué face à la formation de D3 mais a quitté la pelouse en fin de match, en pleurs.

❗ [MEDICAL ANNOUNCEMENT] Malcom out for 10 to 15 days with a sprained right ankle #ForçaBarça pic.twitter.com/ni8hztnr0s