Barça-Lenglet: "Un rêve d’être ici"

Débauché à Séville par le FC Barcelone, qui a réglé le montant de sa clause libératoire (35,9 millions d’euros), Clément Lenglet sera officiellement présenté vendredi, mais a déjà livré ses premiers sentiments pour le site du club catalan.

"Je suis très heureux et fier de porter le maillot du Barça, c’est un honneur pour n’importe quel joueur. Je veux gagner des titres, et essayer de tout donner et de travailler dur pour rendre les gens heureux, a commenté le défenseur de 23 ans, formé à Nancy. C’est un rêve d’être ici. Je veux profiter du stade et de toute l’atmosphère du Barça."