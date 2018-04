Ancien joueur du Barça, mais aussi de Monaco, Gerard Lopez n’est plus l’entraîneur de la réserve catalane.

Le Barça B, qui n’a plus gagné le moindre match depuis plus de deux mois et reste sur cinq défaites de rang, est 20e, sur 22, de la Segunda B, et risque la relégation.

C’est Francisco Javier Garcia Pimienta, vainqueur de la Youth League avec les U19 du FC Barcelone lundi dernier, qui va le remplacer.