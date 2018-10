Barça: L'Asie pour préparer la saison prochaine

Ces deux dernières saisons, le FC Barcelone avait pris ses habitudes aux Etats-Unis pour préparer sa saison à l'occasion de tournées outre-Atlantique. L'heure sera au changement dès l'été prochain, puisque le club catalan annonce que ses joueurs prépareront la saison 2019-2020 en Chine et au Japon. Le continent asiatique où Messi et les siens n'ont plus évolué depuis le Mondial des clubs disputé en 2015.

[BREAKING NEWS] Barça will be going to Japan and China for the 2019 summer tour. Asia, here we come! #ForçaBarça pic.twitter.com/7YFi2evD0B