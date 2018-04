Barça: Iniesta va confirmer son départ

Andres Iniesta va bel et bien quitter son club de toujours: Le FC Barcelone. L'icône du Camp Nou avait jusqu'au 30 avril pour décider s'il prolongeait l'aventure au Barça une saison de plus. Ce n'est désormais plus qu'un secret de polichinelle, Iniesta va s'engager en Chine la saison prochaine. Après la Coupe d'Espagne, il devrait soulever un 32e trophée avec Barcelone lorsque le titre de champion d'Espagne sera officialisé.