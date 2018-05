Barça: Dembélé dézingué par un ex-coéquipier

Roman Weidenfeller, le gardien de but du Borussia Dortmund, n’a toujours pas digéré le départ controversé d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone l’été dernier. L’ancien Rennais s’était alors mis en grève dans le but de rejoindre la Catalogne contre un chèque de 105 millions d’euros (hors bonus). Un épisode que le portier historique du BvB n'a pas oublié... Ambiance.

"C’est compréhensible que tu y penses quand un club comme Barcelone te veut. Mais ce que tu fais, c’est d’essayer de trouver une solution qui convienne à toutes les parties impliquées. A 19 ans, Dembélé a eu l’occasion de se faire un nom à Dortmund et de devenir le joueur que voulait Barcelone. Mais au lieu d’être reconnaissant, Il est rentré chez lui, se mettant en grève et abandonnant ses coéquipiers. C’est purement et simplement un manque de style, ce n’est pas des manières", a déclaré sur ESPN le portier âgé de 37 ans, qui raccrochera les crampons à l’issue de la saison.