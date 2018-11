Une bonne nouvelle pour Philippe Coutinho, moins bonne sans doute pour son jeune concurrent Ousmane Dembélé, puisque le milieu offensif brésilien, victime d'une légère déchirure au niveau de la cuisse gauche lors du match de Ligue des champions contre l'Inter Milan, le 6 novembre (1-1), est réapparu à l'entraînement du Barça ce mardi. Coutinho est dans l'attente d'un possible feu vert médical qui, selon la presse espagnole, pourrait intervenir vendredi, soit à la veille de la reprise de la Liga et du choc de la 13e journée sur le terrain de l'Atlético Madrid samedi (20h45). Coutinho offre une option supplémentaire à son entraîneur Ernesto Valverde en l'absence notamment d'un Ivan Rakitic, à la fois blessé et suspendu.

⚽ Coutinho joins the group as do Miranda and Riqui Puig from @FCBarcelonaB.

#ForçaBarça pic.twitter.com/d0H6VHVZBh — FC Barcelona (@FCBarcelona) 20 novembre 2018