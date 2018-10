Barça: Ça se complique entre Messi et Piqué

Le Barça traverse une période difficile et les critiques ne manquent manifestement pas. Même en interne. Ainsi, selon AS, Gerard Piqué a interpellé Leo Messi pour le mettre devant ses nouvelles responsabilités de capitaine. Il lui reproche de ne pas tenir son rang en ne prenant suffisamment pas la parole devant les médias. Une nécessité d'autant plus importante à ses yeux lorsque les résultats ne suivent pas.

