Barça : Abidal nommé secrétaire technique

Eric Abidal a été nommé jeudi directeur sportif du FC Barcelone. Il remplace Robert Fernandez, un autre ancien Blaugrana dont le contrat n’a pas été renouvelé à la fin de la saison. Selon Marca, le Français aurait été choisi pour sa capacité à être proche des joueurs, à motiver et à parler avec tout le monde.

Toujours d'après le quotidien espagnol, les dirigeants du Barça viseraient un autre secretario técnico, qui serait lui plus porté sur le recrutement des joueurs. Le nom de l’actuel directeur sportif de Getafe, Ramon Planes, est évoqué.

L'ex-international tricolore a évolué pendant six saisons (de 2007 à 2013) en Catalogne, cumulant quasiment 200 matches sous les couleurs du club et remportant quatre Ligas et deux Ligue des champions.