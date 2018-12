Ballon d’or ou l'incohérence Messi

Lionel Messi a du temps libre cette semaine. « La Pulga », laissé au repos, ne sera pas du seizième de finale retour de la Coupe du Roi sur le terrain du modeste club de Leonesa (D3) ce mercredi soir (*). La star argentine n’avait pas non plus effectué le déplacement lundi, à Paris, pour assister à la cérémonie de remise d’un Ballon d’or qui marque une rupture après dix ans d’un duel entre Messi et Cristiano Ronaldo avec lequel l’icône barcelonaise a partagé les dix derniers trophées.

Le Grand Palais, écrin choisi pour le sacre de Luka Modric, n’a pas bénéficié de l’auguste présence de sa majesté Leo, pas plus d’ailleurs que celle de Ronaldo. CR7 était pourtant le dauphin de Modric dans ce classement qui a osé reléguer Messi avec ses 280 points au-delà du podium, en cinquième position, derrière Modric (753 pts), Ronaldo (476), Antoine Griezmann (414) et Kylian Mbappé (347). Du jamais vu depuis… 2006 !

"Je n'entrerai pas dans le débat..."

Et si à Barcelone, ou dans le clan Messi, on a une certaine tenue pour ne pas céder à l’amertume quand d’autres se complaisent dans la théorie du complot, il est une voix au Barça pour exprimer surtout l’incohérence de ce classement 2018 établi suite aux votes de 180 journalistes. Une hiérarchie où plus que jamais se fait sentir le poids des titres collectifs par rapport aux performances individuelles : "Nous félicitons Modric pour ce Ballon d’or, mais placer Messi cinquième est absurde, a jugé Ernesto Valverde, l’entraîneur barcelonais, qui ajoute simplement : Je n’entrerai pas dans le débat sur les incohérences de ce prix."

Un trophée qui rejette en cinquième position le quintuple Soulier d’or - un record ! - qui a inscrit cette année le plus de buts (45), réalisé le plus de passes décisives (18), donné le plus de passes-clé (80). Mais a aussi créé le plus grand nombre d'occasions (94), réussi le plus de dribbles, et a été élu le plus de fois homme du match (parmi les cinq grands championnats confondus). Distinction décrochée à six reprises en huit matches de Ligue des champions ! Mais un Messi qui a aussi échoué une nouvelle fois en Coupe du monde à la tête d’une Albiceleste, tombée en huitièmes de finale face aux Bleus futurs champions du monde (4-3).

(*) Les Catalans l’ont emporté à l’aller (1-0) dans le temps additionnel. Match retour à 21h30 sur beIN SPORTS MAX 4