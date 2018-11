Atlético: Simeone voudrait dix Hernandez

Décidément pas avare en compliments à l’endroit de ses joueurs français, Diego Simeone, interrogé par France Football, a notamment loué l’état d’esprit de Lucas Hernandez. Au point de souhaiter jouer avec dix joueurs avec cette même mentalité.

"Il possède une mentalité de compétiteur de très, très haut niveau, a ainsi expliqué l'entraîneur argentin au sujet du Français. La première fois que je l’ai aligné en match officiel, c’était comme latéral, en Coupe du Roi, et face à Cristiano Ronaldo. On me disait: « Tu es fou ! Il a 17 ans, tu vas lui brûler les ailes! » Tu rigoles, il avait été fabuleux. Un animal. Il doit encore corriger certains aspects de son jeu, mais il transmet une vitalité, une énergie hors du commun. Lucas est avant tout un immense compétiteur. Quand je le regarde, je me dis souvent que si j’avais dix mecs avec cette mentalité-là, je ne perdrais jamais un match!"